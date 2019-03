Vosges : les industries textiles reprennent vie

Les industries textiles des Vosges ont longtemps été florissantes. Mais elles ont souffert de la crise et de la délocalisation depuis les années 70. Une renaissance de ces entreprises est opérée dans le département depuis une vingtaine d'années. Avec environ 2 000 ouvriers, le label Vosges textile développe son excellence en se positionnant sur le très haut de gamme.



