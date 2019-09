Vosges : premiers retours d'estive dans la vallée de Munster

A quinze jours de l'automne, on assiste aux premières transhumances dans le massif des Vosges. Dans la vallée de Munster, à 1 200 mètres d'altitude, les vaches se préparent à quitter leurs estives. Un événement tant attendu autant par les bêtes que par les éleveurs. De nombreux randonneurs ont également tenu à participer à cette transhumance, ce malgré le crachin et les cinq degrés au thermomètre. Arrivées à destination, les vaches défilent telles des stars avant de rejoindre leurs étables.



