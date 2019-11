"Votre coup coeur de Noël" : c'est parti, vous pouvez voter dès maintenant

13 régions, 13 coups de coeur des correspondants de TF1 et les téléspectateurs du 13H pour désigner le vainqueur : Jean-Pierre Pernaut lance ce lundi 18 novembre l'opération "Votre coup de coeur de Noël".

Vous pouvez vous rendre dès maintenant sur le site www.votrecoupdecoeurdenoel.fr pour découvrir ces 13 coups de cœur de nos correspondants pour des traditions spécifiques de leur région. "C'était une évidence de leur laisser carte blanche ! Ils connaissent mieux que personne leur région, ses trésors et ses traditions, et ont à cœur de les partager avec nos téléspectateurs" explique le présentateur du JT. A partir du lundi 2 décembre et jusqu'au mercredi 18, chaque correspondant défendra ensuite son choix en direct et avec un reportage dans le JT.

De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant dès maintenant -et jusqu'au 18 décembre- pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 20 décembre par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera "Votre coup de coeur de Noël".