Votre histoire : à la rencontre de Jacques et Marie-Martine à Montjay

Ce 12 février 2019, le hasard de la fléchette nous mène à Montjay en Saône-et-Loire, un village de 200 habitants. On y rencontre Jacques et Marie-Martine, un couple installé dans une ferme bressane. Elle était professeure de danse, lui était instituteur. Ils ont choisi Montjay, le village natal de Jacques, pour passer leurs vieux jours. Ils nous racontent leurs histoires, leurs passions et leur rencontre.



