Votre plus beau marché 2019 : à la découverte des Halles de Menton

Direction Menton, dans les Alpes-Maritimes, pour partir à la découverte du marché des Halles. Il participe au concours Votre plus beau marché 2019. Le jaune, qui représente le soleil, domine dans cet endroit riche en couleurs et convivial. Le marché des Halles est ouvert six jours par semaine. Il a vu le jour en 1898 mais son dynamisme a traversé les années.



