Votre plus beau marché 2019 : à Narbonne, les Halles traversent le temps

Les Halles de Narbonne, dans l'Aude, sont à la fois animées et conviviales. Dans ce marché au cadre historique, les restaurateurs attrapent les pièces de viande lancées par les volaillers et les bouchers des stands d'à côté. Ces dernières finiront dans les assiettes de leurs clients. Un spectacle qui fait la particularité de l'endroit. Les Halles de Narbonne ont été construites en 1901. Elles vont représenter le Languedoc-Roussillon au concours Votre plus beau marché 2019. Votez pour le plus beau marché de France en cliquant ici.



