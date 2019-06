Votre plus beau marché 2019 : à Honfleur, un marché chaleureux et familial

Tous les samedis au pied de l'église Sainte-Catherine, se dresse le marché de Honfleur. Plus qu'un lieu de commerce, le marché est une place chaleureuse où clients et commerçants tissent des liens d'amitié. Avec des produits frais, cultivés dans les jardins ou fraîchement pêchés, habitués et touristes sont satisfaits. Honfleur étant en lice pour le titre du Plus beau marché du pays, les commerçants se mobilisent pour inciter les passants à voter. Pour ça, rien de tel qu'un petit coup de cidre.





Votez pour le plus beau marché de France en cliquant ici



