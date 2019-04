Votre plus beau marché 2019 : immersion au marché du Puy-en-Velay

Depuis plus de 600 ans, les habitants du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, ont fait de leur marché un monument à part entière. Avec ces petites rues colorées et baignées de soleil, les habitants le considèrent comme le plus beau de tous les marchés. Tous les samedis matin, c'est un rendez-vous qui réunit une grande famille de gourmet. Un cadre haut en couleur doté d'innombrables ingrédients qui font la fierté de la région Auvergne.



