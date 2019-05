Votre plus beau marché 2019 : la mobilisation est très forte à Dieppe

L'engouement autour du concours "Votre plus beau marché" est extraordinaire. À Dieppe, en Seine-Maritime, même le curé de la paroisse Saint Jean-Paul II a lancé un appel pour inciter les internautes à voter. Dans cette ville, le marché se tient chaque samedi dans les ruelles du centre-ville. Plus qu'un lieu de rencontres, l'endroit est une véritable institution. Les commerçants et les clients y sont communicatifs et sympathiques.



