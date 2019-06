Votre plus beau marché 2019 : à Aulnay-sous-Bois, le marché le plus festif d'Île-de-France

Le vote de la saison 2 du concours "Votre plus beau marché" prendra fin le 11 juin 2019. En attendant, partons à la découverte du marché de la gare d'Aulnay-sous-Bois. Il anime la ville depuis près d'un siècle et se tient trois fois par semaine. Dans cet endroit, l'ambiance est festive et conviviale. Viande, fromage, poissons, fruits et légumes bio... les milliers de consommateurs y trouvent tout ce dont ils ont besoin.



