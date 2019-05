Votre plus beau marché 2019 : le marché de Bernaville, un véritable lieu de rencontre

Le nombre de votes du concours "Votre plus beau marché" a atteint les 1 529 367 dans la matinée du 15 mai 2019. Cette année, 24 marchés participent à ce concours, dont celui de Bernaville. Ce village de 1000 habitants se trouve en Picardie. Le marché, qui s'y tient chaque vendredi, est atypique. C'est un véritable lieu de rencontre où chacun profite d'un cadre magnifique ainsi que d'une ambiance chaleureuse et familiale.



