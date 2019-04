Votre plus beau marché 2019 : le marché Fréry fait la fierté de la Franche-Comté

L'enthousiasme ne faiblit pas chez les Français pour élire le plus beau marché du pays. En effet, 385 127 votes ont été recueillis jusqu'ici pour l'ensemble des 24 lauréats. Le marché Fréry, à Belfort, fait partie de ces derniers. On y trouve de bons produits comme les spécialités de la région : le fromage Comté et la cancoillotte. Ce lieu de commerce a un charme particulier, avec à chaque étal, la promesse d'un produit savoureux. Faire ses courses en chanson est une tradition très appréciée sur place.



