Votre plus beau marché 2019 : les Ajacciens sont fiers de leur marché

Situé au cœur de la cité depuis l'antiquité, le marché d'Ajaccio fait la fierté des habitants. Sur les étals, on retrouve des produits locaux tels que le jambon, le fromage mais aussi des spécialités ajacciennes comme le Finuchjetti. Les commerçants, eux, sont passionnés par leur métier. La convivialité qu'ils offrent font tout le charme du marché d'Ajaccio.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.