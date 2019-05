Votre plus beau marché 2019 : les commerçants prennent des initiatives

Pour l'élection 2019 du plus beau marché du pays, les commerçants n'hésitent pas à prendre les devants pour motiver les électeurs. À Niort, les vendeurs mettent sur les étals des chapeaux et des tabliers avec des inscriptions relatives au concours. Quant aux commerçants de Saint-Louis, ils ont décidé d'exposer des canotiers pour promouvoir leur marché.



