Votre plus beau marché 2019 : les Français se mobilisent

Une semaine après le lancement des votes pour la nouvelle édition de "Votre plus beau marché", la mobilisation reste exceptionnelle partout dans l'Hexagone. En effet, 262 970 votes ont déjà été recueillis. Une dizaine de marchés régionaux, notamment les trois premiers lauréats, sont sortis du lot en prenant le haut du classement. Cependant, rien n'est encore perdu pour les cinq à six marchés qui ont du mal à décoller. Votez pour le plus beau marché de France en cliquant ici.



