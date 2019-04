Votre plus beau marché 2019 : les marchés adoptent différentes stratégies de communication pour inciter les gens à voter

Pour être élu plus beau marché du pays, il faut avoir le maximum de votes. Pour ce faire, le marché de Narbonne a offert des omelettes géantes gratuites pour Pâques. Des tracts ont également été distribués dans ses allées sans oublier les affiches et les T-shirts. Celui de Montbrison a adopté ces derniers comme support de communication. Au marché de Prayssac, une banderole a été posée au-dessus de la route départementale du village. Les commerçants de Saint-Louis, eux, portent des canotiers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.