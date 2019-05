Votre plus beau marché 2019 : Maizières-lès-Metz, un marché cosmopolite

Chaque dimanche, le marché de Maizières-lès-Metz s'installe au centre de la petite ville de 12 000 habitants. Avant l'ouverture, les commerçants se retrouvent autour d'un petit café. Ils sont une centaine à vendre leurs produits chaque semaine. Fruits et légumes, fleurs, lait frais... on y voit de tout, même des musiciens. Désigné pour représenter la Lorraine au concours Votre plus beau marché 2019, Maizières-lès-Metz a tout le soutien de ses habitants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.