Votre plus beau marché 2019 : Montbrison, le plus vieux marché de Rhône-Alpes

Le vote du plus beau marché va s'achever le 11 juin 2019. Dans la Loire, le marché de Montbrison représente Rhône-Alpes à ce concours. Il s'agit du plus grand et du plus vieux marché de la région. Il se tient tous les samedis sous les mêmes emplacements depuis plusieurs générations. La Fourme, un fromage d'alpage affiné sur des planches en épicéa, y est un emblème. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il fait la réputation du marché de Montbrison depuis le Moyen Âge.



