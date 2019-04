"Votre plus beau marché" : c’est parti pour l’édition 2019 !

Qui succédera au village varois de Sanary-sur-Mer ? Ce vendredi 12 avril, Jean-Pierre Pernaut et le 13 Heures de TF1 lancent la nouvelle saison de l’élection du plus beau marché de France. Après une phase de votes au niveau local - où vous avez été plus de 750.000 à élire le plus beau marché de votre région - place à la compétition nationale pour cette édition 2019. Sur les 400 marchés sondés lors de la première étape, ils sont désormais 24 à prétendre à la victoire finale et au trophée de "Plus beau marché de France" qui sera décerné au mois de juin prochain (voir la liste au bas de cet article).