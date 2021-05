Votre plus beau marché : la Halle de L’Isle-Adam, aux senteurs d’humus

"Traverser un marché nous renvoie à des parfums d’enfance, d’effluves de sous-bois et de champignons, d’odeurs de bord de mer, de lait, de pain chaud ou d’épices au détour d’une allée…", peut-on lire sur le site de la mairie. Marché plus que centenaire, celui de L’Isle-Adam se tient depuis 1963, place de Verdun. En 1981, le maire de l’époque, Michel Poniatowski, décide d’y faire installer une halle avec un toit charpenté dont la construction sera confiée aux architectes Guérin, Féral, Giraud et Droit. La réalisation du projet sera l’œuvre des Charpentiers de Paris. Depuis l’inauguration en juin 1982, environ 130 commerçants s’affairent les mardis, vendredis et dimanches de 8 h à 13 h.