Votre plus beau marché : le Marché central de Nancy, des livres en couverture

On y pénètre par la Halle centrale sous une imposante horloge. Sur ses deux ailes, à l’extérieur, les étals des marchands de vêtements et de bouquinistes s’adossent à ses murs. À l’ouest, devant sa façade de style classique, il affiche une sérénité et s’ouvre sur la large place Charles III. Au sud, vous pourrez déjeuner le midi dès la fin de la crise sanitaire dans quelques restaurants et profiter de l’ambiance conviviale du marché, ouvert du mardi au samedi de 7 h à 19 h et les dimanches matin.

L’ancienne capitale du duché de Lorraine, d’environ 100 000 habitants, dispose pour beaucoup de la plus belle place de France. Pavée, bordée de grilles d’or et de fontaines rocaille, la place Stanislas joint la vieille et la nouvelle ville. D’un côté, le fief de l’art nouveau. De l’autre, des monuments historiques séculaires et baroques et des ruelles étroites de charme. La Meurthe coule aux pieds de cette ville à la fois bourgeoise, étudiante et dynamique.

Au marché, vous pourrez faire une orgie de sucre et déguster le macaron de Nancy (dont la recette est toujours bien gardée), des bonbons translucides bergamote, des mirabelles ou un gâteau Saint Epvre (deux disques de meringues aux amandes, fourré avec une crème à la vanille mêlée de nougatine pilée).