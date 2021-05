Votre plus beau marché : le marché couvert de Vesoul, des commerçants sur qui compter

CLIQUEZ ICI POUR VOTER POUR VOTRE MARCHÉ PRÉFÉRÉ

Uruguay, 13 juillet 1930, match d’ouverture de la première Coupe du monde de football. A la 19e minute, le Vésulien Lucien Laurent, démarqué dans la surface de réparation, reprend un centre de volée. Le ballon se loge dans la lucarne et la France ouvre le score contre le Mexique. Éliminée en phase de poule, l’équipe de France ne laisse pas une trace indélébile. Mais pour Vesoul, le nom de son buteur reste ancré.

Sur les quais du Durgeon, qui traverse la ville d’Est en Ouest, sur la colline de la Motte, d’étonnantes maisons à colombage ou d’autres aux façades décorées de volutes Renaissance se déploient, découvrant des passages secrets d’une ruelle à l’autre. Le Palais de justice en pierre blonde et bleue, typique de Franche-Comté, se dresse au centre de cette ville d’environ 15 000 habitants. Au carrefour entre l’Allemagne et la Suisse (environ 30 kilomètres), à équidistance entre Dijon et Mulhouse, Vesoul devient, au fil des siècles, un bourg fortifié, un centre judiciaire, une ville de garnison et va jusqu'à acquérir des fonctions administratives et politiques.