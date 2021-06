Votre plus beau marché : le marché d’Étaples-sur-Mer, hymne aux 4 saisons

CLIQUEZ ICI POUR VOTER POUR VOTRE MARCHÉ PRÉFÉRÉ

"On prend pas le melon, mais on aimerait bien gagner. (…) Il est temps de ramener sa fraise en votant Étaples !" Sur la rive droite de la Canche, on ne manque pas d’humour. La ville du Pas-de-Calais met un maximum d’œufs dans son panier pour tenter de remporter le concours du Plus beau marché de France. Elle propose aux passants de poser devant des affiches illustrant des fruits et légumes. Le port de pêche et de plaisance d’environ 11 000 habitants en atteint pour la première fois la finale. Au bord des dunes de sable tantôt nues, tantôt boisées, au riche écosystème, la ville affiliée au Touquet végétalise ses trottoirs, pieds de mur et façades en se servant du paillage de coquilles Saint-Jacques pour protéger les cultures.

Tous les mardis et vendredis, place du général de Gaulle, s’installent jusqu’à 150 exposants. Le plus grand marché de la côte d’Opale, vieux de plus de deux siècles, met à l’honneur les produits de la mer. De 8 h à 13 h, les exposants proposent en fonction des saisons craquelins, harengs, anguilles au vert ou encore des coquilles de Noël.

Curiosité d’Étaples-sur-Mer : joute a canotes. Il s’agit d’une course de petites embarcations (souvent des canots de sauvetage) que les marins font avancer à l’aide de rames. Une légende voulait que le premier marin qui débarquait son poisson l’emporte. Aujourd’hui, la course rassemble plus d’une centaine de participants sur la Canche en automne.

