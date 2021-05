Votre plus beau marché : le marché de Besse-et-Saint-Anastaise, pour l’amour du fromage

CLIQUEZ ICI POUR VOTER POUR VOTRE MARCHÉ PRÉFÉRÉ

"L’important est de bien savoir qu’on a le volcan sous les pieds afin de goûter son vrai plaisir d’homme libre." Ces mots, Jacques Perret les a écrits après sa spectaculaire évasion d’un camp nazi en Allemagne en 1942. A Besse-et-Saint-Anastaise (commune issue de la fusion en 1973 entre les villes de Besse-en-Chandesse et de Saint-Anastaise), pas de totalitaristes au pouvoir, mais des volcans endormis sous les pieds du millier d’habitants.

Au sud-ouest du département du Puy-de-Dôme, la ville se niche en altitude au bord du remarquable lac Pavin, obstruant le plus jeune cratère de France métropolitaine. Ses maisons construites en pierre de lave noire, aux fenêtres rouges de sang de bœuf en forme d’anse de panier, entourent de nombreuses fontaines fleuries. Celle de la place de La Poterne, avec ses têtes de lion et sa corniche, nous transporte aux confins du moyen-âge. Des ruelles étroites pavées et fortifications de cette cité médiévale, ancien carrefour commercial entre la plaine de la Limagne et les montagnes du massif du Sancy, les Auvergnats vendaient du blé, des œufs et, bien sûr, du fromage.