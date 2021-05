Votre plus beau marché : le marché de Chablis, entre vin et levain

A Chablis, on ne craint pas les grandes crues, on les cultive. Avec modération, naturellement. La ville d’environ 2 300 habitants, située dans l’Yonne entre Paris et Dijon, développe ses cépages depuis plus de mille ans. Riche de ses exportations notamment vers l’Angleterre, Chablis s’est construite sur une butte entourée de vignes. L’église Saint-Pierre domine les alentours. Suite à la guerre de Cent Ans, la ville s’est protégé avec ses remparts de la "ville basse", dotés de 29 tours carrées, 3 portes et 3 poternes.

En 1478, Chablis a obtenu le privilège royal de fonder la cinquième imprimerie de France. Le vignoble connaît à partir des années 1960 un grand essor, grâce à la mécanisation et au dispositif de protection contre les gelées de printemps.