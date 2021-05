Votre plus beau marché : le marché de Châtillon-sur-Chalaronne, les fleurs du bien

"Habiter dans une maison où règne la charité fraternelle, c'est vivre dans un paradis". Ces mots vieux de 400 ans viennent de Saint Vincent de Paul, qui a transformé le catholicisme moderne en France. Après moult aventures, il a été curé de campagne à Châtillon-sur-Chalaronne et y a fondé la congrégation des filles de la charité. La ville du département de l’Ain, au centre du triangle Mâcon, Bourg-en-Bresse, Lyon, ne manque pas de le célébrer dans la maison des illustres. Outre l’homme de foi, la ville d’environ 5 000 habitants collectionne les labels : plus beaux détours de France, station verte, pays d’art et d’histoire…

La ville dispose surtout du label ville et village fleuri. On y trouve 50 000 plants qui regroupent 200 variétés fleurissant sur 3 périodes majeures. Les discrètes fleurs du printemps laissent ensuite place au "débordement de couleurs des entrées au centre-ville, des ponts fleuris au Clos Janin" avant de s’effacer pour d’autres aux tons mordorés de l’automne. "Elles annoncent les premiers frimas et les brumes matinales les couvrent d’un voile pudique", assure la mairie sur son site.