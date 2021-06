Votre plus beau marché : le marché de Rochefort-sur-Mer, entre terre et mer

CLIQUEZ ICI POUR VOTER POUR VOTRE MARCHÉ PRÉFÉRÉ

."Envolez-vous, mes tourterelles, Partez, voyagez au long cours ! Puisque ni nos yeux, ni nos discours, Ne vous font plus frémir d'amour, Envolez-vous, mes toutes belles, Bon voyage et belles amours !" 1967. Catherine Deneuve, Françoise Dorléac ou encore Michel Piccoli font chavirer la France avec "Les demoiselles de Rochefort". Les "deux jumelles nées sous le signe des gémeaux" assurent le spectacle sur la place Colbert de la ville d’environ 24 000 habitants. Elles donnent surtout une renommée internationale à cet ancien lieu de refuge, de défense et d’approvisionnement de la marine française.

En 1665, Colbert choisit Rochefort, à la fois au milieu de la façade atlantique et au fond d'une grande rade protégée par plusieurs îles, pour protéger sa flotte contre un bombardement des bateaux ennemis, en particulier hollandais et anglais. La Charente et ses canaux permettent d'acheminer des bois, des vivres, des métaux, des toiles et des denrées depuis le Saintonge, le Périgord et le riche Limousin. Grâce au ravitaillement des colonies au XVIIIe siècle, Rochefort devient le centre des réseaux d'approvisionnement.

Le commerce prend ainsi une place importante. Les foires et le marché de la ville existent depuis novembre 1594. Aujourd’hui le marché viandes et poissons se trouve sous les halles, les primeurs, charcutiers et fromagés "quatre saisons" en extérieur avenue Charles de Gaulle, tous les mardis, jeudis et samedis de 7 h à 12 h 30. Jusqu’à 200 commerçants font vivre ce marché ancestral toute l’année. Les huîtres fines de claire, les moules de bouchots, la galette charentaise, le fromage "jonchée" accompagné de pineau des Charentes vous attendent.

