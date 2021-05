Votre plus beau marché : le marché de Sarlat, la volaille en vedette

Il faut dire que la capitale du Périgord noir est connue en France pour détenir la plus forte densité en monuments historiques classés. La lanterne des morts, par exemple, la maison de la Boétie, la Statut du badaud qui domine la place de la Liberté assis sur son mur ou encore l’ancienne église Sainte-Marie. Ce bâtiment, détruit en partie pour récupérer les pierres, transformé en boulangerie, en usine à salpêtre, en commerce de charbon, et même en bureau de poste pendant un temps, sert aujourd’hui de halle pour le marché couvert. Il a été réhabilité par l’architecte Jean Nouvel en 2001.

C’est toutefois un autre marché qui brigue la médaille du plus beau. Place de la Liberté, ancienne place du marché-aux-Oies, au cœur du centre historique, tous les mercredis et samedis de 8 h 30 à 13 h, en plein air. Une centaine d’exposants "donnent lieu à des échanges hauts en couleur et saveurs multiples. Une scène où se joue la vie de notre cité, sincère et authentique", lit-on sur le site de la mairie. "Les odeurs et saveurs s’offrent et se confondent, les couleurs des produits forment des tableaux", poursuit la collectivité. Le foie gras d’oie, le confit de canard ou encore le Tourin à l'ail (soupe) font le sel du marché.