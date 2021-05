Votre plus beau marché : le marché de Sotteville-lès-Rouen, des producteurs à la pelle

CLIQUEZ ICI POUR VOTER POUR VOTRE MARCHÉ PRÉFÉRÉ

En arrivant dans la ville, Henri IV aurait lancé : "Oh quelle sotte ville !" La cité ouvrière de la banlieue rouennaise en a gardé ce curieux nom. À l’origine, Sotteville renfermait une immense ferme. D’ailleurs, en latin, "villa" signifie "exploitation agricole". Aujourd’hui, la ville compte plus de 30 000 habitants, c’est la première ville de l’agglomération rouennaise en nombre d’emplois. Au début du XIXe siècle, des usines textiles se développent. Le 3 mai 1843, l’inauguration du chemin de fer Paris-Rouen (première ligne de train longue distance en France) transforme la ville. Elle concentre à Sotteville des installations d’entretien, de réparation et de construction ferroviaire et de triage. Cette nouvelle industrie attire les ouvriers et la ville devient cheminote.