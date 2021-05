Votre plus beau marché : le marché des Halles de Narbonne, le jardin extraordinaire

"Bonjour bonjour les hirondelles, Y a d'la joie, Dans le ciel par-dessus le toit, Et du soleil dans les ruelles." Charles Trenet, le "fou chantant" enchanteur, a transporté la France et son lieu de naissance, Narbonne. La ville audoise de quelque 55 000 habitants s’étend entre la Méditerranée et le canal de la Robine. L’Abbaye de Fontfroide, située sur le massif des Corbières, domine les alentours. Plus bas, la cathédrale gothique et le palais des Archevêques gardent la piété des Narbonnais, jusqu’à la mer : "Qu'on voit danser le long des golfes clairs, A des reflets d'argent, Des reflets changeants Sous la pluie."

Au 1 Cours Mirabeau, boulevard Dr Ferroul, Les Halles centrales s’agitent tous les matins de 7 h à 13 h. Près du canal, 66 commerçants et artisans, comme un clin d’œil au département voisin des Pyrénées orientales, proposent, depuis 1901, toute la richesse du Languedoc : du vin, de la fougasse aux fritons ou encore des sardinades. Le pavillon de style Baltard abrite les marchands. Fait de métal, avec ses piliers, ses portes de pierre et sa toiture majestueuse, ses verrières apportent un jeu de lumières et de couleurs qui illumine les étals.

À l’époque, des panneaux de bois cloisonnaient le marché. Sur chaque cloison, on imprimait un numéro et on effectuait des tirages au sort pour offrir aux commerçants le droit de déballer leurs marchandises sur les bancs.

