Votre plus beau marché : le marché du Chaudron de Saint-Denis de la Réunion, chapelet de fruits et légumes exotiques

Quelle est la potion magique qui fait toute l’attraction du chaudron ? Son marché forain, naturellement ! Il anime tous les mercredis et les dimanches matin ce petit quartier populaire d’environ 15 000 habitants à l’Est de la ville réunionnaise de Saint-Denis. Entre mer et volcan, près de 400 stands proposent sur la place Nelson Mandela de l'alimentation locale, des épices et de l'artisanat de La Réunion et de l'océan Indien.

Sur ce beau marché, à l’ambiance louée par les locaux et les touristes, on trouve de très nombreux fruits et légumes tropicaux. Sans trop chercher, on débusque également des fruits et légumes "lontan", généralement oubliés du grand public, utilisé autrefois et qui ne l’est plus ou très peu aujourd’hui.

Connaissez-vous la mangue José, la patate douce (à la chair grise), la banane zoiso ou encore l’agrume combava ? Il s’agit de fruits gorgés de soleil et introuvables en Europe que vous pouvez déguster dans les allers du marché du Chaudron.