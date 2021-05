Votre plus beau marché : le marché du cours Lafayette de Toulon, parfums d’été

CLIQUEZ ICI POUR VOTER POUR VOTRE MARCHÉ PRÉFÉRÉ

"Voulez-vous, pas vrai, un bouquet de lavande, Ou bien quelques œillets ? Et par-dessus tout ça on vous donne en étrenne, L'accent qui se promène et qui n'en finit pas." Cette strophe de Gilbert Bécaud qui ouvre la chanson "Les Marchés de Provence" évoque son marché, celui de sa ville natale de Toulon. Tous les matins sauf le lundi, de 7 h 30 à 12 h 30, les étals s’étendent du front de mer, cours Lafayette, qui donne son nom au marché, pour rejoindre la rue Paul Lendrin, la place Louis Blanc, la rue de Lorgues et la place Paul Comte. Environ 80 exposants proposent à la fois des produits alimentaires, mais aussi des fleurs, vêtements et ustensiles en tout genre. Rien de mieux que de laisser Gilbert Bécaud décrire encore davantage : "Il y a tout au long des marchés de Provence, Qui sentent, le matin, la mer et le Midi, Des parfums de fenouil, melon et céleri, Avec par-ci, par-là, quelques gosses qui dansent."