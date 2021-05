Votre plus beau marché : le marché du François en Martinique, tout en son et lumière

"Osez, osez Joséphine, Plus rien n's'oppose à la nuit, Rien ne justifie"… de manquer le marché couvert du François sur la côte est martiniquaise. Il se trouve entre l'église (place Hurard) et la gare routière du bourg. Vous y trouverez toutes sortes de fruits et légumes fraîchement cueillis par les petits producteurs locaux. Une quarantaine de marchands vous accueillent tous les jours de 7 h à 13 h. Vous pourrez déguster les fameux accras de morue, un colombo de poulet, du matoutou de crabes et terminer par un amour caché (pâte brisée avec de la confiture de bananes ou de goyaves sur une génoise moelleuse). Et ce accompagné d’un petit verre de rhum, avec modération.