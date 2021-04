Votre plus beau marché : le marché des Halles de Troyes, le champagne en guest-star DR

SAISON 4 - Opération du 13H de Marie-Sophie Laccarau : qui succédera au marché de Dieppe, lauréat en 2020 ? 24 marchés se disputent le titre du Plus beau marché de France. Aujourd’hui, partons à la découverte du marché couvert des Halles de Troyes dans l’Aube.

Demain, dès l’Aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai au marché de Troyes. Rendez-vous rue Claude Huel tous les jours dans ce marché couvert, situé dans l’imposante halle construite en 1874 sur les plans de Emile Bailly. L’architecte s’est inspiré du travail effectué par Victor Baltard, précurseur des Halles du centre de Paris. L’alliance des différents matériaux, à l’image du bois, du fer, de la fonte ou du verre, rend son ossature et son architecture atypiques. Les mercredis, vendredis et samedis, des artisans et d’autres commerçants viennent renforcer le marché en extérieur sur la place.

Toute l'info sur Votre plus beau marché 2021 : voici les 24 candidats

Enveloppée de jolis vitraux, de faïences colorées et entourée de balcons circulaires, le pavillon regroupe 35 commerçants proposant des produits alimentaires de terroir et de saison (primeur, traiteur, fromager, poissonnier, boucher, gastronomie italienne ou spécialités méditerranéennes...). Dans la halle festive et conviviale, vous trouverez toutes les spécialités du coin : des verres de Catibel, de l’andouillette et bien sûr de la choucroute de Brienne (au champagne).

Troyes, charmante préfecture en bord de Seine d’environ 60 000 habitants, se balance entre textile et champagne. Capitale des comtes de Champagne, la ville a également vu éclore les marques Petit bateau ou Lacoste, par exemple, dans les années 1920. Vu du ciel, la disposition des arbres et des canaux de son centre-ville ressemblent à un bouchon de champagne. Ses maisons en colombage et ses nombreux toits couverts de tuiles en bois de châtaignier donnent à la ville un aspect pittoresque. Fief du vitrail, la ville en présente de toutes les époques, de toutes les dimensions et de toutes les couleurs notamment dans sa cathédrale Saint-Pierre Saint Paul. Le petit plus : ne manquez pas de venir rencontrer Alexandre Gye-Jacquot, meilleur chocolatier de France 1996 !

Le Marché des Halles de Troyes, sélectionné en partenariat avec L'Est Eclair, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

Geoffrey Lopes Twitter