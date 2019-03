Votre plus beau marché : retour sur Sanary-sur-Mer, la marraine du concours

La commune de Sanary-sur-Mer a remporté le titre du plus beau marché de France l'année 2018. La marraine du concours n'a pas participé à l'édition 2019 de "Votre plus beau marché". Claudine Turpin, une charcutière, est positionnée sur le marché depuis 45 ans. Elle entretient une relation quasi-familiale avec ses clients.



