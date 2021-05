Votre plus beau marché : le marché des Halles des Sables-d'Olonne, la mer en héritage

"Le vrai sage est celui qui fonde sur le sable." Le poète symboliste français Henri de Régnier l’écrivait, le pays d’Olonne l’a fait. Au cœur de la Côte de Lumière, la dixième plus belle plage de France d’après un classement du Petit futé, a semé ses grains pour édifier une station balnéaire hors norme. La plage a également éparpillé ses coquillages multicolores à quelques mètres du remblai dans le quartier piétonnier de l’île Penotte, parsemé de ruelles étroites et de roses trémières. Sur un promontoire rocheux, l’ancienne forteresse de Richard Cœur de Lion, le Château de Talmont-Saint-Hilaire construit en 1020 domine la ville.

Juste au-dessus de la massive église Notre Dame de Bon Port, à deux pas du front de mer, les Halles des Sables-d'Olonne, abritent le marché. Leur structure métallique associée à la brique et aux carreaux vernissés jaune, bleus et noirs illustre le style Baltard répandu à Paris. Inauguré en 1890, le bâtiment accueille une cinquantaine de commerçants tous les jours de la semaine (sauf les lundis) de 8 h à 13 h. À l’intérieur du marché des Halles, d’anciennes photos et cartes postales racontent l’histoire du lieu. À l’époque, les Chaumois (du nom du plus vieux quartier des Sables) pouvaient se traiter de "tête de marache" (en référence à la lotte).