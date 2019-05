Votre plus beau marché : Toucy, le roi des marchés bourguignons

Chaque samedi matin, commerçants et habitants se donnent rendez-vous au marché de Toucy, dans l'Yonne. Fruits et légumes de saison, fleurs, artisanat local, boulangerie et autres produits du terroir sont mis en valeur dans ce marché cher aux Toucyquois. On peut également y acheter ou juste admirer des volailles vivantes, une tradition qui perdure. En lice pour la course au titre du plus beau marché du pays, le marché de Toucy représentera la Bourgogne et compte bien finir dans les cinq premiers.



