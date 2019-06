Votre plus beau marché, une aubaine pour le vainqueur

En 2018, le marché de Sanary-sur-Mer avait été élu Plus beau marché du pays. Un véritable tremplin pour la ville, tant sur le plan de la fréquentation qu'au niveau de la cohésion des habitants comme le témoigne Ferdinand Bernhard, maire de Sanary-sur-Mer. Il parle d'une "fabuleuse expérience" et souhaite le même parcours à Montbrison.



