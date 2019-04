Zoom : il était une fois Notre-Dame

La cathédrale Notre-Dame de Paris est bien plus qu'un monument aux yeux du monde entier. Près de IX siècles après sa construction, elle est devenue un emblème pour les habitants de l'Hexagone. En 1163, c'est l'évêque de Paris Maurice de Sully qui a pris la décision de construire l'église. Découvrez en images l'histoire de la construction de ce bâtiment historique.



