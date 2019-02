Zoom : la Chartreuse

Les moines ont, il y a 1 000 ans, choisi de s'installer dans le massif de la Chartreuse. En quête d'une enclave spirituelle, les Pères Chartreux ont fondé, au creux des montagnes, un ordre et leurs demeures. Une trentaine de religieux chrétiens y vivent retirés du monde. Découvrez en images l'expérience d'un voyage étonnant au sein de ces terres isolées.



