Zoom : la Côte d'Azur vue des Corniches

La Riviera, entre Nice et Menton, se découvre de mille façons. Pour cette fois, nous allons l'admirer depuis les routes des trois Corniches. Découvrez la Basse-Corniche, la Moyenne et la Grande, des routes qui réservent de belles surprises et qui mènent à des lieux de toute beauté, chargés d'histoire.



