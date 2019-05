Zoom : la route des Alpes

C'est une rencontre entre la nature et la culture. Elle débute au bout du lac de Constance, sur l'île de Lindau, au cœur de l'Europe. À travers le lac, on peut retrouver la frontière de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Découvrez en images La Bavière ou le centre de notre vieux continent.



