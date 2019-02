Zoom sur l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille

Fondé par Louis XIV, l'Opéra de Paris est bien plus qu'un lieu de culture. C'est aussi un lieu de pouvoir, un repère pour les Parisiens. A l'occasion de ses 350 ans, l'équipe de TF1 nous plonge dans l'histoire de l'Opéra Bastille et les richesses de l'Opéra Garnier.



