Zoom sur la Corrèze de Jacques Chirac

JT 13H - L'ancien président Jacques Chirac et le département de la Corrèze entretenaient un attachement réciproque. Pour lui rendre hommage, les habitants de la circonscription témoignent de cet amour inaliénable.

La Corrèze se souvient de l'ancien président Jacques Chirac avec une vivacité étonnante. "Il mangeait ici. Tout le temps devant la cheminée", a témoigné Dominique, un restaurateur que le défunt fréquentait. Alors que Jacques Chirac était déjà président, "il s'est arrêté pour me dire bonjour", a affirmé son ami d'enfance avec émotion. Découvrez en images la fidélité du lien entre l'enfant du pays et de sa Corrèze depuis ses débuts en potilique jusqu'à sa gloire.



