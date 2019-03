Zoom sur la montagne Pelée

Des hommes et des femmes observent de jour comme de nuit la montagne Pelée. Arrivés sur le dôme de 1902, les scientifiques ont réussi à repérer l'endroit où le magma a jailli il y a plus d'un siècle. Notre équipe les a suivi sur les traces de la nuée ardente qui avait dévasté la ville de Saint-Pierre à l'époque. Aujourd'hui, la montagne Pelée est devenue le paradis des randonneurs. Découvrez ses incontournables en images.



