Zoom sur les artisans du Pays basque

D'une grande beauté, les vignes du Pays basque sont un cadeau de la nature qui a été façonné par les hommes. Thérèse et Michel Riouspeyrous dirigent le domaine Arretxea et ses huit hectares de vignes bio, à Irouléguy. En tant que paysans, ils considèrent la transmission de la terre à un meilleur état possible comme un devoir. Leurs fils, Iban et Téo, sont également très attachés à la terre. Retour sur l'histoire des vignobles d'Irouléguy.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.