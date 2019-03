Zoom sur les chemins de contrebande dans les Pyrénées

Le traité des Pyrénées a été signé en 1659. Un accord qui a mis fin à la guerre entre notre pays et l'Espagne. Sous Napoléon III, 602 bornes ont été placées afin de délimiter la frontière franco-espagnole. Et chacune d'entre elles a une histoire à raconter. Cette ligne de démarcation a été utilisée comme lieu de passage de commerçants ou de contrebandiers. Quelques années plus tard, elle est devenue le prétexte à un formidable voyage et fait le bonheur des randonneurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.