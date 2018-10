Zoom sur les villages perchés de la Drôme

La Drôme est une terre d'inspiration pour les artistes et les amoureux de la nature. Tout le long de la vallée se déploient des dizaines de villages perchés. Certains étaient en ruine il y a encore quelques décennies. Grâce aux artistes et aux amoureux des pierres, certains villages retrouvent une seconde vie.



07/10/2018