Le parti pris de Caroline Fourest : "Ces migrants ne sont pas arrivés comme ça spontanément, ils ont été instrumentalisés"

La chancelière allemande, Angela Merkel, s’est entretenue par téléphone avec le dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko lundi. Les deux dirigeants ont évoqué "la situation difficile" à la frontière polonaise, où de 2 000 à 3 000 migrants et réfugiés tentent en vain, depuis des jours, de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne. La chancelière et le président auraient aussi parlé de l’aide humanitaire à apporter à ces personnes. C’est la première fois que M. Loukachenko conversait avec un responsable européen depuis le début de la crise migratoire. Accusé d’avoir organisé un vaste mouvement de migrants pour se venger des sanctions européennes prises contre lui et son pays, il a déclaré vouloir assurer le retour de ces personnes chez elles.

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, ce qui se passe en Biélorussie est impressionnant. En une semaine, on est passé d'images où on pouvait raviver toutes les craintes, tous les fantasmes, à une forme de complexité qui a fini par s'installer sur tout ce qui était à l'œuvre derrière ces images. Elle pense que c'est un travail très intéressant qui montre à quel point cette complexité peut être proche de la réalité. Tout discours très anti-européen, très xénophobe de l'extrême droite, en une semaine a été confronté à cette réalité et à cette complexité. Elle conclut en disant que ces migrants ne sont pas arrivés comme ça spontanément, ils ont été instrumentalisés.