Le parti pris de Caroline Fourest : "Ces procès qui s'ouvrent en ce moment en Allemagne sont historiques"

C’est l’un des premiers procès au monde à poursuivre un crime de guerre contre les Yazidis. Ce lundi, la justice allemande a condamné à dix ans de prison une ex-membre de Daech accusée d’avoir laissé mourir de soif une fillette. Réduite en esclavage en Irak, la petite appartenait à communauté yazidie, une minorité kurdophone persécutée et asservie par les djihadistes à partir de 2014. Après deux ans et demi de procédure, cette Allemande accusée notamment de crime de guerre et meurtre, Jennifer Wenisch, 30 ans, encourait la prison à vie.

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, les Yazidis étaient considérés par Daech comme des sous-êtres. Dans leur tête, être Yazidi est pire que d'être homosexuel ou encore être Juif. Ce ne sont pas des êtres humains. Il y a une très longue histoire de persécution de cette minorité religieuse qui avait refusé de se convertir à l'islam sous l'empire ottoman, et qui a été terrorisée par les islamistes et reprise par Daech comme étant des gens du diable, qu'on a le droit de déporter, de réduire à l'esclavage et de traiter comme des bêtes. Pour Caroline, ces procès qui s'ouvrent en ce moment en Allemagne sont historiques